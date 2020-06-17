Монако переманив функціонера РБ Лейпциг – на нього претендував Манчестер Юнайтед

Монако оголосив про призначення нового спортивного директора клубу. Ним став колишній технічний директор Ред Булл Інтернешнл.

Менеджерську посаду отримав Пол Мітчелл, повідомляє офіційний сайт французького гранда.

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Функціонер відповідатиме за спортивну політику першої команди, академії та фарм-клубу Монако – бельгійського Серкль Брюгге. До цього призначення Мітчелл виконував схожі функції у футбольній імперії Ред Булла. А ім'я у професії Мітчелл зробив у Саутгемптоні, для якого знайшов зірок на кшталт Тадіча, Аллі та Алдервейрелда. Нещодавно фахівця сватали на посаду спортивного директора МЮ.

До слова, в достроково завершеному сезоні 2019/20 французької Ліги 1 Монако посів 9-те місце та вдруге поспіль не вийшов у єврокубки.

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