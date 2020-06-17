Монако переманил функционера РБ Лейпциг – на него претендовал Манчестер Юнайтед

Монако объявил о назначении нового спортивного директора клуба. Им стал бывший технический директор Ред Булл Интернешнл.

Менеджерскую должность получил Пол Митчелл, сообщает официальный сайт французского гранда.

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Функционер будет отвечать за спортивную политику первой команды, академии и фарм-клуба Монако – бельгийского Серкль Брюгге. До этого назначения Митчелл выполнял схожие функции в футбольной империи Ред Булла. В свою очередь имя в профессии Митчелл сделал в Саутгемптоне, для которого нашел звезд вроде Тадича, Алли и Алдервейрелда. Недавно специалиста сватали на пост спортивного директора МЮ.

К слову, в досрочно завершенном сезоне 2019/20 французской Лиги 1 Монако занял 9-е место и второй раз подряд не вышел в еврокубки.

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