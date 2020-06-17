Борха може змінити Інтер на чемпіонат Франції

Півзахисник міланського Інтера Борха Валеро в найближче трансферне вікно може переїхати до французької Ліги 1.

Ветеран новий сезон може розпочати в Бордо, стверджує Tuttosport.

Годін може продовжити кар'єру в Лізі 1

Влітку 35-річний Валеро стане вільним агентом. Інтер вирішив не продовжувати контракт із досвідченим хавбеком, тому він вже може шукати нове місце для продовження кар'єри. У переході іспанця особисто зацікавлений керманич жирондинців Паулу Соуза. Раніше вони разом працювали у Фіорентині.

У нинішньому сезоні Борха Валеро провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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