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Борха може змінити Інтер на чемпіонат Франції

19:24 - Читать на русском
Борха може змінити Інтер на чемпіонат Франції
Борха Валеро / LaPresse

Півзахисник міланського Інтера Борха Валеро в найближче трансферне вікно може переїхати до французької Ліги 1.

Ветеран новий сезон може розпочати в Бордо, стверджує Tuttosport.

Годін може продовжити кар'єру в Лізі 1

Влітку 35-річний Валеро стане вільним агентом. Інтер вирішив не продовжувати контракт із досвідченим хавбеком, тому він вже може шукати нове місце для продовження кар'єри. У переході іспанця особисто зацікавлений керманич жирондинців Паулу Соуза. Раніше вони разом працювали у Фіорентині.

У нинішньому сезоні Борха Валеро провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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