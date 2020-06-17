Борха може змінити Інтер на чемпіонат Франції

Італія — 21:06 40
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Наполі – Ювентус: стартові склади на фінал Кубка Італії
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Минай – Динамо: Дуелунд веде по Кубок України – азартний дебютант, жахіття мільйонера і нова проблема МихайличенкаУкраїна — 20:45 9032
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УЄФА ухвалив офіційний план завершення Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 16:59 4683
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"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресуІнтерв’ю — 16:30 2212
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Барселона і Мессі вирішили питання нового контракту – жорстка умова аргентинця залишитьсяІспанія — 14:53 2386