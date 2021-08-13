Віце-чемпіон України оголосив про початок реалізації квитків на поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22 проти Монако.

Вартість перепусток на гру стартує від 100 гривень. Власники абонементів отримають знижку 20% та зможуть придбати не більше 4-х квитків в одні руки, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Промокод на знижку надішлють у Viber. Квитки можна придбати трьома способами – онлайн (з 13 серпня), на сайтах-партнерах Шахтаря, а також у касах ОСК Металіст (з 19 серпня). У день гри ціни на квитки зростуть, тому "гірники" закликають купувати перепустки заздалегідь.

Квитки на поєдинок Шахтар – Монако доступні в наступних цінових категоріях:

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 і 500 гривень;

SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 700 гривень;

VIP (A, B) (без пакета гостинності): 1 000 гривень;

Roof Club (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;

Sky Box: 5 000 і 6 000 гривень.

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Усі квитки є іменними. При вході на стадіон вболівальники зобов'язані мати документ, який посвідчує особу, а також засоби індивідуального захисту (маску).

Матч Шахтар – Монако відбудеться 25 серпня на ОСК Металіст у Харкові. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Перший поєдинок між цими командами запланований на 17 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде в груповий турнір Ліги чемпіонів 2021/22.

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