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Монако хоче повернути Бакайоко

10:22 136 Читать на русском
Монако хоче повернути Бакайоко
Тьємуе Бакайоко / соцмережі

Хавбек Челсі Тьємуе Бакайоко може повернутись у Монако.

Монако зробив пропозицію Челсі щодо оренди півзахисника Тьємуе Бакайоко, повідомляє L'Equipe. Лондонці не розраховують на футболіста.

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Хавбек вже захищав кольори "монегасків", з якими сенсаційно виграв Лігу 1 та дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2016/17, поступившись Ювентусу.

У Челсі Бакайоко не зміг продемонструвати належного рівня, після чого перебрався на правах оренди в Мілан. Італійці не стали викупляти його контракт.

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