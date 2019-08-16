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Монако хочет вернуть Бакайоко

10:22 42 Читати українською
Монако хочет вернуть Бакайоко
Тьемуэ Бакайоко / соцсети

Хавбек Челси Тьемуэ Бакайоко может вернуться в Монако.

Монако сделал предложение Челси по аренде полузащитника Тьемуэ Бакайоко, сообщает L'Equipe. Лондонцы не рассчитывают на футболиста.

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Хавбек уже защищал цвета "монегасков", с которыми сенсационно выиграл Лигу 1 и дошел до полуфинала Лиги чемпионов сезона 2016/17, уступив Ювентусу.

В Челси Бакайоко не смог продемонстрировать надлежащего уровня, после чего перебрался на правах аренды в Милан. Итальянцы не стали выкупать его контракт.

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