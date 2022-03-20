Власник Монако не задоволений розвитком клубу та готовий до рішучих кроків. Він планує зробити зміни на трьох ключових посадах, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, з Монако будуть звільнені головний тренер Філіпп Клеман, спортивний директор Пол Мітчелл і віцепрезидент Олег Петров.

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Клеман очолив Монако лише на початку цього року, але результати жахливі. За 8 останніх матчів монегаски перемогли тільки раз. Команда вилетіла з єврокубків і опустилася в середину таблиці Ліги 1.

Пола Мітчелла зробили винним у двох останніх тренерських провалах. Англієць мав хорошу репутацію спортдира за роботою в РБ Лейпциг, однак його ставки на Ніко Ковача та Філіппа Клемана не спрацювали.