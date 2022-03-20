Монегаски попытаются перезагрузить проект и все-таки стать второй силой во французском чемпионате.

Владелец Монако не доволен развитием клуба и готов к решительным шагам. Он планирует произвести изменения на трех ключевых постах, сообщает L'Equipe.

По информации источника, из Монако будут уволены главный тренер Филипп Клеман, спортивный директор Пол Митчелл и вице-президент Олег Петров.

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Клеман возглавил Монако только в начале этого года, но результаты ужасающие. За 8 последних матчей монегаски победили только раз. Команда вылетела из еврокубков и опустилась в середину таблицы Лиги 1.

Пола Митчелла сделали виновным в двух последних тренерских провалах. У англичанина была хорошая репутация спортдира по итогам работы в РБ Лейпциг, однако его ставки на Нико Ковача и Филиппа Клемана не сработали.