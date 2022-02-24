Молимося за Україну, – екс-хавбек Шахтаря Дентінью
Півзахисник Дентінью підтримав Україну, в якій провів значну частину своєї кар'єри.
Бразилець підтримав нашу державу на тлі підлого вторгнення Росії.
"Характер не в постах": Степаненко пояснив журналісту, чому не висловився щодо російської агресії
"Молимося за Україну", – написав Дентінью у Twitter. Контракт хавбека 9 років належав Шахтарю, а в кінці 2021-го гравець отримав статус вільного агента і поки не знайшов новий клуб.
Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.
"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги