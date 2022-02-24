Бразилець підтримав нашу державу на тлі підлого вторгнення Росії.

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"Молимося за Україну", – написав Дентінью у Twitter. Контракт хавбека 9 років належав Шахтарю, а в кінці 2021-го гравець отримав статус вільного агента і поки не знайшов новий клуб.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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