Полузащитник Дентиньо поддержал Украину, в которой провел значительную часть своей карьеры.

Бразилец поддержал наше государство на фоне подлого вторжения России.

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"Молимся за Украину", – написал Дентиньо в Twitter. Контракт хавбека 9 лет принадлежал Шахтеру, а в конце 2021-го игрок получил статус свободного агента и пока не нашел новый клуб.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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