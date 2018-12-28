Модріч здобув нагороду найкращому спортсмену року Балкан

Півзахисник Реала та збірної Хорватії Лука Модріч здобув чергову престижну нагороду.

Болгарське агентство новин Sportske Novosti вручила нагороду "Найкращому спортсмену року Балкан". Цьогорічним переможцем став півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч.

Модріч хоче завершити кар'єру в Реалі

В боротьбі за приз він на 75 балів випередив сербського тенісиста Новака Джоковіча, який вигравав цю нагороду в період з 2011-го по 2015 рік.

Модріч став лише другим футболістом, якому підкорилося це досягнення після Христо Стоїчкова в 1994-му році.

Модріч: Цей рік для мене буде незабутнім

Нагадаємо, що цьогоріч саме Лука отримав "Золотий м'яч", перервавши гегемонію Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.