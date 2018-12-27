Модріч хоче завершити кар'єру в Реалі

Володар "Золотого м'яча" Лука Модріч прокоментував чутки про можливість трансферу.

"Особисто моя мета і моє велике бажання – завершити свою кар'єру в Реалі. Це був би ідеальний сценарій. Але, щоб досягти цього, я повинен продовжувати виступати на найвищому рівні. Це не так легко.

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У цьому сезоні найважливіше для Реала – поліпшити рівень гри, тому що після всіх досягнень ми увійшли в важкий для команди період", – сказав Модріч у коментарі Goal.com.

Раніше лунала інформація, що хорват може перейти в Інтер. Клаусула за Модріча складає 750 млн євро.