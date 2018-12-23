Модріч: Цей рік для мене буде незабутнім

Хавбек мадридського Реала Лука Модріч прокоментував перемогу на Клубному чемпіонаті світу.

"Для мене це незабутній рік, прекрасний рік: перемога в Лізі чемпіонів, потім збірна Хорватії провела вражаючий чемпіонат світу, а потім прийшли всі ці призи, тепер ще один трофей з Реалом.

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Рік мрії, дійсно. Я не можу просити більшого.

Всі говорять, що мені потрібно більше бити по воротах, хоча я зазвичай віддаю волію віддати пас. Я повинен бити по воротах більше, це правда", – цитує Модріча ESPN.

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