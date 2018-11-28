Модріч стане володарем "Золотого м'яча", – Onda Cero

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модріч виграє найпрестижнішу футбольну нагороду за підсумками року.

У наступний понеділок, 3 грудня відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча". Головними фаворитами на нагороду вважаються Лука Модріч, Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе, Рафаель Варан та Кріштіану Роналду.

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За інсайдерською інформацією радіо Onda Cero, Модріч стане переможцем у голосуванні за найкращого гравця за підсумками року та отримає "Золотий м'яч". Друге місце посяде екс-одноклубник Модріча Роналду, а трійку замикатиме Антуан Грізманн з Атлетіко.

Нагадаємо, у минулому сезоні хорват втретє поспіль у складі "бланкос" тріумфував у Лізі чемпіонів, а також допоміг збірній Хорватії вперше у своїй історії зіграти у фіналі Мундіалю. Окрім цього, Модріча було визнано найкращим гравцем ЧС-2018 і найкращим футболістом минулого сезону за версією УЄФА та ФІФА.

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