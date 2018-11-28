Модрич станет обладателем "Золотого мяча", – Onda Cero

Хавбек сборной Хорватии и Реала Лука Модрич выигрывает самую престижную футбольную награду по итогам года.

В следующий понедельник, 3 декабря состоится церемония вручения "Золотого мяча". Главными фаворитами на награду считаются Лука Модрич, Гризманн, Килиан Мбаппе, Рафаэль Варан и Криштиану Роналду.

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По инсайдерской информации радио Onda Cero, Модрич станет победителем в голосовании за лучшего игрока по итогам года и получит "Золотой мяч". Второе место займет экс-одноклубник Модрича Роналду, а тройку будет замыкать Гризманн с Атлетико.

Напомним, в прошлом сезоне хорват третий раз подряд в составе "бланкос" торжествовал в Лиге чемпионов, а также помог сборной Хорватии впервые в своей истории сыграть в финале Мундиаля. Кроме этого, Модрича был признан лучшим игроком ЧМ-2018 и лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и ФИФА.

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