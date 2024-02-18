Влітку Реал, найімовірніше, втратить Луку Модріча, контракт якого підходить до завершення. Карло Анчелотті регулярно насипає порцію компліментів 38-річному хорвату, заявляючи, що між ними немає проблем.

Але Модріч бачить ситуацію по-іншому. На його думку, обіцянок тренера і керівництва, які він отримав улітку 2023-го, коли вирішив продовжити контракт ще на один сезон, Реал не дотримав. Луку хвилювало тільки те, чи він буде основним футболістом у команді Карло Анчелотті. Прихід Беллінгема, який одразу заграв, а також повна довіра Карлетто до Чуамені та Камавінги розчарували хорвата, повідомляє Relevo.

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На думку Модріча, причиною недовіри Анчелотті є не рівень гри ветерана, а стратегія клубу, який свідомо робить ставку на молодь. Значне зменшення кількості ігрового часу обурило хорвата, якій рік тому відхилив щедрі пропозиції з Саудівської Аравії заради нового контракту з Реалом. Зараз усе інакше – з його нинішньою роллю в команді півзахисник не розглядає варіанту з новою угодою.

У сезоні 2023/24 Модріч зіграв за Реал 27 поєдинків, але втратив статус основного футболіста, переважно з'являючись на заміну. В активі хорвата 1374 хвилини – для порівняння, той же Андрій Лунін має 1560 хвилин в 17-ти поєдинках.

Нагадаємо, Лука виступає за Реал з 2012 року. За час кар'єри в Мадриді півзахисник виграв 5 ЛЧ, три титули Ла Ліги і "Золотий м'яч" у 2018 році.