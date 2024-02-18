Летом Реал, вероятнее всего, потеряет Луку Модрича, контракт которого подходит к завершению. Карло Анчелотти регулярно насыпает порцию комплиментов 38-летнему хорвату, заявляя, что между ними нет проблем.

Но Модрич видит ситуацию по-другому. По его мнению, обещаний тренера и руководства, которые он получил летом 2023-го, когда решил продлить контракт еще на один сезон, Реал не сдержал. Луку волновало только то, будет ли он основным футболистом в команде Карло Анчелотти. Приход Беллингема, который сразу заиграл, а также полное доверие Карлетто к Чуамени и Камавинге разочаровали хорвата, сообщает Relevo.

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По мнению Модрича, причиной недоверия Анчелотти является не уровень игры ветерана, а стратегия клуба, который сознательно делает ставку на молодежь. Значительное уменьшение количества игрового времени возмутило хорвата, которой год назад отклонил щедрые предложения из Саудовской Аравии ради нового контракта с Реалом. Сейчас все иначе – с его нынешней ролью в команде полузащитник не рассматривает варианта с новым соглашением.

В сезоне 2023/24 Модрич сыграл за Реал 27 поединков, но потерял статус основного футболиста, преимущественно появляясь на замену. В активе хорвата 1374 минуты – для сравнения, тот же Андрей Лунин имеет 1560 минут в 17-ти поединках.

Напомним, Лука выступает за Реал с 2012 года. За время карьеры в Мадриде полузащитник выиграл 5 ЛЧ, три титула Ла Лиги и "Золотой мяч" в 2018 году.