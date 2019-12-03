Модріч пояснив, чому вирішив не брати приклад з Роналду і привітав Мессі на церемонії "Золотого м'яча-2019"

Хавбек мадридського Реала Лука Модріч прокоментував вручення "Золотого м'яча-2019" Ліонелю Мессі, який отримав приз саме з рук хорвата.

"Вітаю Мессі, він заслужив. Ліонель – вражаючий гравець, один з найкращих усіх часів. Я поважаю його, тому приїхав, щоб відзначити його досягнення.

Роналду сидів у машині, чекаючи своєї нагороди, – журналіст розповів про зверхність зірки на церемонії Gran Gala

Відсутність Роналду на церемонії? Я можу говорити лише про себе. Я радий бути тут, вважаю, що футбол – це повага. Ти мусиш проявити повагу навіть коли ти не виграєш, ти мусиш бути тут, бо це свято футболу. Тому я тут – я виявив повагу, все дуже просто.

Це може бути доброю традицією, коли останній володар трофею віддає його наступному... Спорт та футбол – це не лише про перемогу, а й про повагу. Повагу до своїх товаришів та суперників", – цитує Модріча Marca.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду проігнорував захід і віддав перевагу Gran Gala, на якій його обрали найкращим гравцем Серії А минулого сезону.

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було