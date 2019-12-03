toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Модріч пояснив, чому вирішив не брати приклад з Роналду і привітав Мессі на церемонії "Золотого м'яча-2019"

13:39 622 Читать на русском
Модріч пояснив, чому вирішив не брати приклад з Роналду і привітав Мессі на церемонії "Золотого м'яча-2019"
Модріч вручає приз Мессі / Твіттер France Football

Хавбек мадридського Реала Лука Модріч прокоментував вручення "Золотого м'яча-2019" Ліонелю Мессі, який отримав приз саме з рук хорвата.

"Вітаю Мессі, він заслужив. Ліонель – вражаючий гравець, один з найкращих усіх часів. Я поважаю його, тому приїхав, щоб відзначити його досягнення.

Роналду сидів у машині, чекаючи своєї нагороди, – журналіст розповів про зверхність зірки на церемонії Gran Gala

Відсутність Роналду на церемонії? Я можу говорити лише про себе. Я радий бути тут, вважаю, що футбол – це повага. Ти мусиш проявити повагу навіть коли ти не виграєш, ти мусиш бути тут, бо це свято футболу. Тому я тут – я виявив повагу, все дуже просто.

Це може бути доброю традицією, коли останній володар трофею віддає його наступному... Спорт та футбол – це не лише про перемогу, а й про повагу. Повагу до своїх товаришів та суперників", – цитує Модріча Marca.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду проігнорував захід і віддав перевагу Gran Gala, на якій його обрали найкращим гравцем Серії А минулого сезону.

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було

blog_ava
Моурінью повертається в Манчестер, Ярмоленко полює на "вовків", знамените англійське дербі – топ-матчі євромідвіку
Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Золотий м'яч Лука Модріч Лука Модріч Ліонель Мессі Ліонель Мессі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
57
хв
Бернлі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук