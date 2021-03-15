Мадридський Реал не збирається відпускати володаря "Золотого м'яча-2018" Луку Модріча. Досвідчений хорват залишиться у столиці Іспанії.

Ветеран незабаром пролонгує контракт із "вершковими", повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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Модріч і менеджмент мадридців вже узгодили всі деталі оновленої угоди. Хавбек точно продовжить виступи за Реал, а про перепідписання контракту оголосять невдовзі. Хорват, якому восени виповниться 36, підпише контракт на 1 рік.

До слова, в нинішньому сезоні Лука Модріч провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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