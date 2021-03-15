Ветеран вскоре пролонгирует контракт со "сливочными", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Азар пропустит Эль Класико из-за очередной травмы

Модрич и менеджмент мадридцев уже согласовали все детали обновленного соглашения. Хавбек точно продолжит выступления за Реал, а о переподписания контракта объявят вскоре. Хорват, которому осенью исполнится 36, подпишет контракт на 1 год.

К слову, в нынешнем сезоне Лука Модрич провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Роналду перевершив Пеле, диво-гол рабоною, Барселона і Реал потирають руки – огляд вікенду