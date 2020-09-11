"Грати з Кріштіану – неймовірно. Ми провели сім прекрасних років поруч, клуб виграв дуже багато трофеїв з ним у складі. Можливо, коли справи йдуть не дуже добре, Кріштіану здатний вирішити результат матчу своєю майстерністю, бажанням і характером.

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Він неймовірний у всьому. У тому, як наполегливо він тренується, який наполегливий у матчах. Саме тому, коли щось йде не так, то завжди можна очікувати, що він зробить щось особливе.

Коли Кріштіану пішов, нам довелося адаптуватися і грати у більш командний футбол. Ми грали як команда і з ним в складі, але у складні моменти потрібен хтось, хто здатний додати трохи магії, і він робив це постійно.

Його немає з нами вже два роки, і ми граємо як команда, граємо більш компактно, ми стали більш згуртованими на полі. Ми не залежимо від одного гравця, і тепер це наша найважливіша характеристика", – сказав Модріч для The Times.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду покинув Мадрид у 2018-му, приєднавшись до Ювентуса за близько 100 млн євро.

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