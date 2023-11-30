"Після того, як ми зіграли у трьох раундах кваліфікації єврокубків, були запрошення з України.

Український тренер і Цітаішвілі виграли "золото" чемпіонату Грузії – гол з 57 метрів у чемпіонському матчі

Три-чотири клуби цікавилися моїми контрактними зобов'язаннями, я не говоритиму які. Це були клуби, які в УПЛ претендують на єврокубки.

Якою є ймовірність, що розгляну такі пропозиції? Це нормально в сучасному футболі – чим більше пропозицій, тим краще. У тебе є вибір. У мене контракт на два з половиною роки у Батумі. На цей найближчий період моя доля пов'язана із Динамо", – сказав Демченко у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Андрій – вихованець запорізького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у московському ЦСКА, виступав за Аякс, з яким виграв Суперкубок Європи. Опісля грав за Металург, Маріуполь, Оболонь, Геліос та Дачію. У статусі тренера працював у Металурзі, Вересі, Львові, Ободі, Металісті 1925 та Ділі. Минулого тижня 47-річний Андрій Демченко разом з Динамо Батумі виграв золото чемпіонату Грузії і вивів команду у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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