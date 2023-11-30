"После того, как мы сыграли в трех раундах квалификации еврокубков, были приглашения из Украины.

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Три-четыре клуба интересовались моими контрактными обязательствами, я не буду говорить какие. Это были клубы, которые в УПЛ претендуют на еврокубки.

Какова вероятность, что рассмотрю такие предложения? Это нормально в современном футболе - чем больше предложений, тем лучше. У тебя есть выбор. У меня контракт на два с половиной года в Батуми. На этот ближайший период моя судьба связана с Динамо", – сказал Демченко в комментарии Sport-Express.

Напомним, Андрей – воспитанник запорожского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в московском ЦСКА, выступал за Аякс, с которым выиграл Суперкубок Европы. После играл за Металлург, Мариуполь, Оболонь, Гелиос и Дачию. В статусе тренера работал в Металлурге, Вересе, Львове, Ободе, Металлисте 1925 и Диле. На прошлой неделе 47-летний Андрей Демченко вместе с Динамо Батуми выиграл золото чемпионата Грузии и вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов.

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