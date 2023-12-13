"Після перемоги в МЛС я приїхав на базу, де ми поспілкувалися з тренером. Він показав нам фотографії, на яких ми маленькі. Вілфрід Нансі сказав, що ми повинні насолоджуватися цим моментом.

Чеберко допоміг Коламбус Крю завоювати Кубок МЛС – він став лише другим українцем, якому підкорився цей турнір

Ми пройшли такий шлях. Хтось в дитинстві грав в Еквадорі на камінні, а я – в Мелітополі у формі Арсенала.



Після фінального свистка були дивні емоції. Я почав плакати, адже це був мій перший трофей. Також плакав через ситуацію в Україні. Я переживаю за людей та розумію, як там зараз складно. Хочу подякувати ЗСУ, бо завдяки їм ми маємо можливість грати у футбол", – цитує Черебка Telegram-канал Взбірна.

Нагадаємо, український півзахисник завоював "золото" МЛС у складі ФК Коламбус Крю, перегравши Лос-Анджелес у фіналі (2:1). Чеберко перейшов у Коламбус Крю у липні 2023-го з хорватського Осієка за 1 млн євро. У поточному сезоні він провів за американців 12 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з представником Огайо чинний до 31 грудня 2026 року.