toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
УКРАЇНА U-19 - ПОРТУГАЛІЯ U-19 МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Міжнародний кубок чемпіонів: Манчестер Юнайтед у напруженій перестрілці по пенальті переміг Мілан

09:45 468 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: Манчестер Юнайтед у напруженій перестрілці по пенальті переміг Мілан
Сусо / Фото ФК Мілан

Манчестер Юнайтед виявився сильнішим у поєдинку проти Мілана в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Мілан – Манчестер Юнайтед розпочався о 6:00 за київським часом. Обидва наставники вирішили поекспериментувати з основним складом. Команди встигли обмінятись голами вже на початку матчу.

На 12-й хвилині форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес відкрив рахунок. Та не пройшло і 5 хвилин, як Мілан зрівняв шанси. За італійський клуб відзначився півзахисник Хесус Сусо.

Манчестер Сіті з Зінченком програв Ліверпулю в матчі Міжнародного кубка чемпіонів

Сильнішого команди з'ясовували у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими виявились гравці МЮ, перегравши суперника з вражаючим рахунком 9:8.

Міжнародний кубок чемпіонів

Мілан – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пен. 8:9)

Голи: Сусо, 15 – Санчес, 15

Міжнародний Кубок чемпіонів: все, що потрібно знати про супертурнір для грандів

Товариські матчі

Мілан - Манчестер Юнайтед: Четвер 26 липня 2018

Мілан
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 8 : 9 )
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Мілан - Манчестер Юнайтед Товариські матчі Мілан Мілан Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
30
хв
Атлетіко
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук