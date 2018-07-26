Міжнародний кубок чемпіонів: Манчестер Юнайтед у напруженій перестрілці по пенальті переміг Мілан

Манчестер Юнайтед виявився сильнішим у поєдинку проти Мілана в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Мілан – Манчестер Юнайтед розпочався о 6:00 за київським часом. Обидва наставники вирішили поекспериментувати з основним складом. Команди встигли обмінятись голами вже на початку матчу.

На 12-й хвилині форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес відкрив рахунок. Та не пройшло і 5 хвилин, як Мілан зрівняв шанси. За італійський клуб відзначився півзахисник Хесус Сусо.

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Сильнішого команди з'ясовували у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими виявились гравці МЮ, перегравши суперника з вражаючим рахунком 9:8.

Міжнародний кубок чемпіонів

Мілан – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пен. 8:9)

Голи: Сусо, 15 – Санчес, 15

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