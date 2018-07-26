Международный кубок чемпионов: Манчестер Юнайтед в напряженной перестрелке по пенальти победил Милан

Манчестер Юнайтед оказался сильнее в поединке против Милана в рамках Международного кубка чемпионов. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".
Матч Милан – Манчестер Юнайтед начался в 6:00 по киевскому времени. Оба наставника решили поэкспериментировать с основным составом. Команды успели обменяться голами уже в начале матча.
На 12-й минуте форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес открыл счет. Но не прошло и 5 минут, как Милан уравнял шансы. За итальянский клуб отличился полузащитник Хесус Сусо.
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Сильнейшего команды выясняли в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки МЮ, переиграв соперника с впечатляющим счетом 9:8.
Международный кубок чемпионов
Милан – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пен. 8:9)
Голы: Сусо, 15 – Санчес, 15
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