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Международный кубок чемпионов: Манчестер Юнайтед в напряженной перестрелке по пенальти победил Милан

09:45 49 Читати українською
Международный кубок чемпионов: Манчестер Юнайтед в напряженной перестрелке по пенальти победил Милан
Сусо / Фото ФК Милан

Манчестер Юнайтед оказался сильнее в поединке против Милана в рамках Международного кубка чемпионов. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Милан – Манчестер Юнайтед начался в 6:00 по киевскому времени. Оба наставника решили поэкспериментировать с основным составом. Команды успели обменяться голами уже в начале матча.

На 12-й минуте форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес открыл счет. Но не прошло и 5 минут, как Милан уравнял шансы. За итальянский клуб отличился полузащитник Хесус Сусо.

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Сильнейшего команды выясняли в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки МЮ, переиграв соперника с впечатляющим счетом 9:8.

Международный кубок чемпионов

Милан – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пен. 8:9)

Голы: Сусо, 15 – Санчес, 15

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Товарищеские матчи

Милан - Манчестер Юнайтед: Четверг 26 июля 2018

Милан
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 8 : 9 )
Манчестер Юнайтед
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