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Мітровіч: Збірній Україні складно забити

15:21 456 Читать на русском
Мітровіч: Збірній Україні складно забити
Алєксандар Мітровіч / ESPN

Форвард збірної Сербії Алєксандар Мітровіч прокоментував майбутні матчі відбору Євро-2020 проти України і Литви.

 

"Кінець сезону, ми всі втомилися, але до матчів збірної ми завжди готові. Представляти свою країну – честь і задоволення. У нас є якість гри, хороші футболісти і молодий тренер. Ми добре почали кваліфікацію, сподіваюся, також і продовжимо.

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Найголовніше – набирати очки, не програвати матчі і вийти на чемпіонат Європи. Було б непогано виступити на Євро-2020 після ЧС-2018. Сподіваюся, ми виграємо обидві найближчі зустрічі.

Україна – згуртована, компактна, добре організована в обороні команда, яку очолює Андрій Шевченко. Цій команді важко забити гол. Це наш конкурент за одне з перших двох місць в групі", – розповів Мітровіч в коментарі Спортски Журнал.

Нагадаємо, що серби зіграють з українцями 7 червня у Львові, а 10-го – вдома проти Литви.

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Теги
Україна Україна Україна - Сербія Алєксандар Мітровіч Алєксандар Мітровіч Сербія Сербія Євро-2020
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