Матіч: Якщо переможемо Україну, зробимо значний крок до Євро-2020

Півзахисник збірної Сербії Неманья Матіч поділився очікуваннями від поєдинку кваліфікації до Євро-2020 проти збірної України.

"Я сподіваюся, що наша команда продовжить серію хороших результатів у грі проти України. На нас чекає протистояння з серйозною командою.

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За позитивного для нас результату зустрічі у Львові, а також успіху в белградському матчі проти Литви, впевнений, ми зробимо значний крок на шляху до фінальної частини Євро-2020", – цитує Матіча zurnal.rs.

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Нагадаємо, збірна України зустрінеться з національною командою Сербії у відборі до Євро-2020. Перший поєдинок між цими командами відбудеться у Львові 7-го червня. Початок матчу запланований на 21:45.