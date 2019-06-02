Митрович: Сборной Украины сложно забить

Форвард сборной Сербии Александар Митрович прокомментировал предстоящие матчи отбора Евро-2020 против Украины и Литвы.

"Конец сезона, мы все устали, но к матчам сборной мы всегда готовы. Представлять свою страну – честь и удовольствие. У нас есть качество игры, хорошие футболисты и молодой тренер. Мы хорошо начали квалификацию, надеюсь, также и продолжим.

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Самое главное – набирать очки, не проигрывать матчи и выйти на чемпионат Европы. Было бы неплохо выступить на Евро-2020 после ЧМ-2018. Надеюсь, мы выиграем обе ближайшие встречи.

Украина – сплоченная, компактная, хорошо организованная в обороне команда, которую возглавляет Андрей Шевченко. Этой команде трудно забить гол. Это наш конкурент за одно из первых двух мест в группе", – рассказал Митрович в комментарии Спортски Журнал.

Напомним, что сербы сыграют с украинцами 7 июня во Львове, а 10-го – дома против Литвы.

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