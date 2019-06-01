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Кваліфікація до Євро-2020: збірна України зібралась у повному складі

15:23 347 Читать на русском
Кваліфікація до Євро-2020: збірна України зібралась у повному складі
Збірна України / УАФ

Гравці, викликані у збірну України з вітчизняного чемпіонату, прибули до табору національної команди.

 

17 футболістів збірної України, які виступають в УПЛ, приєднались до табору національної команди у Харкові. Сьогодні ввечері відбудеться перше тренування команди Шевченка у повному складі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, збірна України зустрінеться з національними командами Сербії та Люксембургу у відборі до Євро-2020 відповідно. Перший поєдинок відбудеться у Львові 7-го червня. Початок матчу запланований на 21:45. Країні-карлика підопічні Шевченка також протистоятимуть у столиці Галичини, але вже 10-го червня, поєдинок також розпочнеться о 21:45.

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До слова, після двох турів кваліфікації до Євро-2020 збірна України посідає перше місце групи В, маючи в активі 4 очки завдяки перемозі над Люксембургом та нічиїй з Португалією.

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Теги
Україна - Сербія Україна - Люксембург Україна Україна Збірна України
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