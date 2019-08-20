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Лосано прилетів в Італію для підписання контракту з Наполі

21:53 330 Читать на русском
Лосано прилетів в Італію для підписання контракту з Наполі
Ірвінг Лосано / Reuters

Мексиканський форвард ПСВ незабаром офіційно стане гравцем Наполі.

Ірвінг Лосано вже прилетів в Неаполь, де підпише контракт зі своїм новим клубом.

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За попередніми даними, угода нападника з "партенопейцями" буде розрахована на п'ять років, а ПСВ отримає за свою зірку 38 мільйонів євро. У минулорічному чемпіонаті Нідерландів Ірвінг Лосано провів 30 матчів, у яких забив 17 м'ячів і зробив 12 асистів. Раніше він виступав за Пачуку на батьківщині.

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Також форвард запам'ятався вдалим виступом на чемпіонаті світу 2018 року, зокрема, переможним голом у ворота збірної Німеччини.

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Теги
Трансфери Італія Наполі Наполі ПСВ ПСВ Ірвінг Лосано Ірвінг Лосано
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