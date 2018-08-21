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Мирошниченко рассказал, как новый тренер Карпат Мораиш мотивировал команду у перерыве матча с Десной

00:10 4 Читати українською
Мирошниченко рассказал, как новый тренер Карпат Мораиш мотивировал команду у перерыве матча с Десной
Денис Мирошниченко / фото ФК Карпаты

Защитник Карпат Денис Мирошниченко рассказал, как команда работает с новым тренером Мораишем.

"На самом деле, сейчас очень много эмоций. Мы отдали немало сил на поле, проявили характер и могли победить. Считаю, мы заслужили эту ничью.

Карпаты вырвали ничью на поле Десны в дебютном матче Мораиша

Возможно, в первом тайме нам было несколько непривычно играть по такой тактики. Приехал тренер с новым видением, команда должна к нему привыкнуть. Во втором тайме сделали изменения, все начали быстрее двигаться и намного интереснее стала игра. Что говорил тренер в перерыве? Прежде всего, он поддержал команду и заверил, что мы сможем отыграться", – цитирует Мирошниченко официальный сайт Карпат.

Украина5 тур

Десна - Карпаты: Воскресенье 19 августа 2018

Десна
Матч окончен
2 : 2
Карпаты
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Теги
Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Денис Мирошниченко Денис Мирошниченко Карпаты Карпаты Десна - Карпаты
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