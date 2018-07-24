Мірабеллі звільнений з посади спортивного директора Мілана

"Россонері" припинили співпрацю з Массіміліано Мірабеллі.

Спортивний директор Мілана Массіміліано Мірабеллі звільнений зі своєї посади. Про це повідомили видання Sky Sport Italia та сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Рішення про звільнення Мірабеллі прийняв новий президент італійського клубу Паоло Скароні. Сторони сьогодні зранку провели зустріч, де обговорили майбутнє Мірабеллі в Мілані.

Повідомляється, що вони не дійшли згоди щодо добровільного розірвання контракту, тому Мілан змушений був звільнити спеціаліста.

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