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Брюгге підсилився зірковим голкіпером перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонів

08:25 125 Читать на русском
Брюгге підсилився зірковим голкіпером перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонів
Сімон Міньйоле / Твіттер Брюгге

Віце-чемпіони Бельгії підписали воротаря Ліверпуля Сімона Міньйоле.

 

Про трансфер гравця Ліверпуля інформує офіційний сайт Брюгге.

Брюгге втратив лідера перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонів – бельгійці здійснили коштовний трансфер в АПЛ

Міньйоле уклав угоду терміном на п'ять років. За попередніми даними суперник Динамо у Лізі чемпіонів заплатив за голкіпера збірної Бельгії 6 млн фунтів. 30-річний страж воріт перейшов до Ліверпуля в 2013 році із Сандерленда. У минулому сезоні він не провів жодного матчу в АПЛ, програвши конкуренцію бразильцю Аліссону.

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Нагадаємо, перша гра кваліфікації Ліги чемпіонів між Брюгге та Динамо відбудеться 6 серпня в Бельгії.

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Бельгія Трансфери Брюгге - Динамо Сімон Міньйоле Сімон Міньйоле Ліверпуль Ліверпуль Брюгге Брюгге
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