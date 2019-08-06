Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Динамо програло Брюгге в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Брюгге зміг перемогти завдяки удару з одинадцятиметрової позначки.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20 – як це було

Попри велику кількість гострих моментів у обох команд рахунок довго залишався "сухим". Втім, на 37-ій хвилині віце-чемпіон Бельгії таки вийшов уперед – Олександр Караваєв необачно зіграв у підкаті на межі штрафного майданчика, і арбітр зустрічі негайно вказав на "точку". Вирок впевнено виконав лідер Брюгге Ханс Ванакен.

У другому таймі картина протистояння не зазнала кардинальних змін – рівна гра з ударами від обох суперників, однак без зливи голів. Підсумок – мінімальна перемога Брюгге, яка створює бельгійцям комфортні умови перед матчем-відповіддю в Києві.

Динамо програло в Брюгге перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів, але шанси залишаються