Динамо програло в Брюгге перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів, але шанси залишаються

Брюгге обіграв київське Динамо (1:0) у першій грі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. Рахунок і огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Динамо, стартував о 21:30. Гру транслював канал "2+2". Обидві команди дебютували в єврокубковому сезоні, а перед звітним двобоєм виграли по 2 матчі своїх чемпіонатів, де в минулому сезоні здобули срібло. Брюгге очолює першість Бельгії завдяки різниці голів (9:1) після двох стартових турів. Динамо йде на 2-му місці в УПЛ, вигравши обидві львівські матчі (5:0 у сумі). Кияни також встигли здобути Суперкубок України-2019. Для обох команд це перша особиста зустріч.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

У складі бельгійців відзначаємо орендованого гравця Шахтаря і збірної України Едуарда Соболя, який миттєво відвоював місце в основі на лівому фланзі оборони. Крім цього, Брюгге підписав знаменитого голкіпера Ліверпуля і національної команди Бельгії Сімона Міньйоле. Ганс Ванакен випередив Маліновського, ставши найкращим гравцем попереднього внутрішнього сезону – зараз 26-річний хавбек є найкращим бомбардиром Брюгге після 2-х турів (3 голи). Інше відоме українським вболівальникам ім'я – екс-форвард Зорі Денніс Бонавентуре.

Брюгге – Динамо – відео гола та огляд матчу

На першій же хвилині Бєсєдін заробив стандарт, а Кендзьора апелював про пенальті, мовляв, м'яч влучив у руку гравцю бельгійців. Іспанський суддя Естрада Фернандес мав іншу думку. Кияни розпочали з активного володіння, і це перший сюрприз. Караваєв на 4-й хвилині отримав пас п'ятою від Гармаша, але метрів з 12 пробив дуже невлучно. Момент! Брюгге відповів швиденько. Перший удар блокує Кадар, другий витягує Бойко. Окереке виграв силову боротьбу в угорця, і Денис знову виручив – у красивому стрибку. Вербіч отримав пас для удару, але словенець вдарив вище. Не минуло й 10 хвилин, як команди видали по 2 небезпечні удари з меж штрафного.

Бєсєдін несподівано обійшов двох опонентів і вирвався на побачення з голкіпером, однак пробив уже значно гірше – прямо в Міньйоле. Не вистачило Артему витримки, адже ніхто із захисників і близько не заважав уже. Буяльський прийняв неправильне рішення в центрі поля і програв силову боротьбу. Пішла швидка контра господарів. Добре, що Кадар встиг підчистити. Ванакен крутим пасом у стилі Сидоручка проти Львова закидає у воротарський, де Миколенко відборовся. Друга хвиля атаки з навісом Соболя і ударом Рітса з кількох метрів – Бойко бере м'яч намертво.

Гармаш дуже довго думає, Соболь перехоплює і заробляє небезпечний штрафний. Відбилися динамівці, а бельгійці починають тиснути на арбітра разом зі своїми переповненими трибунами, які виглядають і звучать дуже атмосферно. Караваєв на рівному місці двічі провалився. У другому епізоді банально скосив Рітса в межах штрафного. Це пенальті, Ванакен спокійно його реалізує, і стає дуже страшно. Гармаш заробив жовту, ще один штрафний завершився ударом. Кендзьора так відкидав назад, що лише забіг Бойка врятував від біди.

У 4 рази Брюгге був прицільнішим за перші 45 хвилин (4:1). Це не влаштовує тренерський штаб Динамо. Хацкевич вирішив не тягнути з замінами і знову здивувати всіх. Циганков замінив Караваєв, а Жерсон Родрігес дебютує, виходячи замість... Бєсєдіна. Оце так ходи у перерві! Циганков двічі просто шокував бракованими передачами в моментах, коли можна було вийти у швидку атаку. Віктор після міжсезоння сам не свій. Брюгге відчутно заспокоївся після перерви. Видно, що Клеман побоюється атакувальної загрози киян, але вони самі якось по-дитячому помиляються на завершальній стадії.

Мата після пасу Ванакена пробивав без перешкод і не влучив. Жерсон не надто сильно пробив з 10 метрів, але рикошет змусив захисників вибивати з лінії власних воріт. Ще один моментище! Киянам дуже потрібен виїзний гол, а господарі не проти збільшити перевагу, але обидві команди діють цілком собі обережно. Циганков відчайдушно стріляє здалеку – зовсім не влучно. Кадар двічі перебуває на межі гольової ситуації, але не дає Брюгге розвернутися в обох випадках. Схрейверс ледь не використав провальний пас назад Гармаша. Мінімально схибив гравець, який замінив Бонавентуре.

Де Пена перехопив поперечний пас, але замість пасу на вільного Циганкова пробив сам. З прицілом у Динамо нині було повне жахіття. Через тиждень у Києві (13-го серпня) мають відбутися суттєві зміни.