Міньйоле може стати гравцем Наполі

Наполі розглядає можливість підписання Сімона Міньйоле, який після приходу Аліссона втратив усі надії на місце в основному складі мерсисайдців.

Голкіпер Ліверпуля Сімон Міньйоле може продовжити кар'єру в Серії А, інформує Daily Mail.

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Послугами 30-річного бельгійця цікавиться Наполі, який попрощався з Пепе Рейною.

Міньйоле після приходу Аліссона втратив надію на місце в основі, тому не проти змінити клуб.