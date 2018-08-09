toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Миньйоле может стать игроком Наполи

00:50 6 Читати українською
Миньйоле может стать игроком Наполи
Симон Миньоле / Фото: Sky Sports

Наполи рассматривает возможность подписания Миньоле, который после прихода Алиссона потерял все надежды на место в основном составе мерсисайдцев.

Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле может продолжить карьеру в Серии А, информирует Daily Mail.

Спаситель за 78 тысяч фунтов – Миньйоле возглавил рейтинг самых дорогих сейвов в АПЛ

Услугами 30-летнего бельгийца интересуется Наполи, который попрощался с Пепе Рейной.

Миньйоле после прихода Алиссона потерял надежду на место в основе, поэтому не против сменить клуб.

Теги
Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
28
мин
Мариуполь
20:00
Бордо
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук