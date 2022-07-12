"Матчі проходитимуть без глядачів. Рішення було ухвалено разом з президентом та прем’єр-міністром України. Тільки за участю спортсменів, тренерів та ЗМІ. Поруч повинно бути сховище, щоб все було під контролем. Буде взаємодія з місцевою владою, з поліцією, МНС. Це складно, але так можна проводити внутрішні чемпіонати. Безпека – це головне.

УПЛ остаточно дізналась дату початку нового сезону – вона випадає на державне свято

Як бути, якщо до сховища 500-800 метрів? УАФ відпрацьовує ці моменти зі всіма регіонами, де є можливість проводити матчі. Вони проходитимуть лише там, де є сховище, і де можна сховатися. Вони відпрацюють всі моменти з безпеки, тільки тоді там проходитимуть матчі. У нас буде 5-7 хвилин, потрібно, щоб за цей час всі були в сховищі. А коли ми переможемо, тоді на трибунах буде і 20, і 50, і 60 тисяч вболівальників.

Кілька стадіонів треба буде відбудувати після перемоги? Не декілька, а більше. Зруйновано 111 спортивних об’єктів. Це і Палаци спорту, і басейни, і футбольні поля, і легкоатлетичні манежі. Більше ніж на 160 мільйонів доларів зруйновано. Але після перемоги ми побудуємо ще більше", – повідомив Гутцайт під час телемарафону.

Нагадаємо, базовою датою початку УПЛ обрали 23 серпня – день Державного прапора України.

Росія напала на Україну: Ахметов віддає Футболи, патріотичний вчинок зірок Динамо, новий транслятор ЛЧ (LIVE)