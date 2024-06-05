"Німеччина – це топ-збірна. У ній зібрані кваліфіковані гравці, тому, звісно, було складно. Але ми впоралися – не тільки я, але й уся команда. Був важкий матч, але дуже добре, що в нас є така гра з таким суперником перед Євро, щоб якомога краще підготуватися.

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Німці пресингували дуже високо, але не можу сказати, що це була несподіванка, тому що вони грають вдома, вони – топова збірна, і вони намагалися грати з позиції класу, показати свій рівень. Перші хвилини були важкі, але потім трішки пристосувалися і вже розуміли, як виходити з цього пресингу.

Чи було б несправедливо, якби ми вирвали перемогу через контратаку наприкінці? Футбол інколи несправедливий. Я не можу сказати, справедливо чи несправедливо. У нас також були дуже хороші нагоди, і Мануель Нойєр також дуже чудову гру зіграв", – сказав Трубін у коментарі YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Нагадаємо, що окрім Німеччини, Україну чекають ще два матчі в рамках підготовки до Євро-2024. Попереду ще Польща (7 червня) та Молдова (11-го). Підопічні Реброва стартують на чемпіонаті Європи 17 червня матчем проти Румунії.

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