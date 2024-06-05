"Збірна України об'єктивно має вийти з групи. І не з третього місця, вистачить цих третіх місць. Можемо стати першими. Зараз у нас одна з найсильніших збірних в історії нашої країни. Під силу обіграти будь-яку команду.

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Не сказав би, що Бельгія фаворит. У нас багато хлопців у АПЛ, у нас воротар Реала, у нас найкращий бомбардир Ла Ліги, у нас гравець за 100 мільйонів. Хіба в Бельгії є хтось з таким цінником? Тому чому ні, чому не перше місце в групі", — сказав Бойко у коментарі YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, що перший матч збірної України на Євро-2024 відбудеться 17 червня проти збірної Румунії.

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