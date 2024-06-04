Карпати хочуть бачити у своїх лавах центрального захисника Кривбаса Тимура Стецькова, повідомляє Telegram-канал "BurBuzz".

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За інформацією джерела, "леви" вже зробили пропозицію криворіжцям у розмірі 500 тисяч доларів, однак отримали відмову. Бронзовий призер УПЛ готовий розпочинати перемовини з цифри в 1 мільйон.

Нагадаємо, 26-річний Стецьков – вихованець Дніпра. Професіональну кар'єру розпочав у Кривбасі у 2015 році. Згодом виступав за Олександрію, а в липні 2022-го знову повернувся у Кривбас. У поточному сезоні провів за команду Юрія Вернидуба 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів. Його контракт з криворіжцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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