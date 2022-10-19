На момент початку гри полтавці йшли на 10-й позиції, маючи 7 очок. Рух посідав 13 місце, набравши 4 бали.

Перший момент був за командою Скрипника – Марлісон головою пробивав після подачі кутового, проте Юрій Паньків був на місці. На 22-й хвилині гра була зупинена через повітряну тривогу на всій території України. Вимушена пауза тривала півтори години.

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Після поновлення гри Рух швидко забив. Успіх гостям приніс кутовий на 28-й хвилині – Олексій Довгий з другої спроби відкрив рахунок. Капітан "жовто-чорних" метрів із 12-ти поклав м'яч у кут воріт Дмитра Різника. Довгий відзначився у другому матчі поспіль.

Ворскла могла швидко відігратися, однак Рух врятувала поперечина. Перед тим Юрій Паньків парирував удар Василя Кравця зі штрафного. Він же перевів м'яч на кутовий після потужного дальнього удару Чеснакова. Зрештою, гол Довгого став єдиним у першому таймі, який з урахуванням паузи через повітряну тривогу тривав дві з половиною години.

На старті другої половини гри полтавці просили пенальті через ймовірну гру рукою у Дідика, але Анастасія Романюк не побачила підстав для 11-метрового. Був момент у Сефері, який не влучив у ближній кут. Паньків все контролював. Дальній удар Пердути теж не склав проблем для досвідченого кіпера. Ось, напевно, і все, що створили номінальні господарі за другу 45-хвилинку.

0:1 – Рух втримав важливу перемогу, вперше у своїй історії обігравши Ворсклу. Раніше були дві нічиї та дві перемоги полтавців. Львівська команда набрала 7 очок та потіснила підопічних Віктора Скрипника з 10-ї позиції УПЛ. Для Ворскли ця поразка стала вже 5-ю у 8-ми матчах чемпіонату.

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