Закарпатський клуб переглядатиме екс-захисника Гірник-Спорта Данила Карася, повідомляє Footboom.

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Зазначимо, що гравець з 1 січня 2021 року перебуватиме у статусі вільного агента. Цікаво, що Карась розпочинав свою кар'єру в Динамо у 2016 році (щоправда, у складі другої команди), а також встиг пограти за іспанський Еркулес.

До слова, у поточному сезоні Карась провів 18 матчів у складі Гірник-Спорта, записавши до свого активу 3 голи.

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