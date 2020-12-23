Минай візьме на перегляд екс-гравця Динамо
10:15 - Читать на русском
Минай знайшов цікавий варіант підсилення команди у зимове трансферне вікно.
Закарпатський клуб переглядатиме екс-захисника Гірник-Спорта Данила Карася, повідомляє Footboom.
Минай анонсував зимове підсилення складу
Зазначимо, що гравець з 1 січня 2021 року перебуватиме у статусі вільного агента. Цікаво, що Карась розпочинав свою кар'єру в Динамо у 2016 році (щоправда, у складі другої команди), а також встиг пограти за іспанський Еркулес.
До слова, у поточному сезоні Карась провів 18 матчів у складі Гірник-Спорта, записавши до свого активу 3 голи.
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