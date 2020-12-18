"З 11 по 21 січня перший збір проведемо в Ужгороді, а на 15 і 16 заплановані спаринги з угорськими командами. Швидше за все, зіграємо в сусідній країні. 23-го січня вирушимо до Туреччини, де на заключному етапі підготовки проведемо ще 4-5 контрольних матчів.

Екс-футболісти Динамо і Шахтаря та іспанський легіонер – Минай визначився з трійкою гравців, які покинуть команду

Що стосується кадрових змін в команді, то поки що невідомо, чи залишаться у нас орендовані гравці. Із потенційними новачками зараз ведуться переговори, а остаточно визначимося з ними вже під час першого збору в Ужгороді", – поділився Кобін у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Минай пішов на зимову паузу на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 10 очок.

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