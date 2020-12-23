Закарпатский клуб будет просматривать экс-защитника Горняк-Спорта Даниила Карася, сообщает Footboom.

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Отметим, что игрок с 1 января 2021 будет находиться в статусе свободного агента. Интересно, что Карась начинал свою карьеру в Динамо в 2016 году (правда, в составе второй команды), а также успел поиграть за испанский Эркулес.

К слову, в текущем сезоне Карась провел 18 матчей в составе Горняк-Спорта, записав в свой актив 3 гола.

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