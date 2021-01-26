Одразу два клуби УПЛ вирішили підписати по одному гравцеві. Львів підсилив півзахист, Минай – оборону.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Олексія Довгого. Хавбек підписав контракт із "синьо-золотими левами" на 1,5 року. Останнім клубом гравця була Олександрія.

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Минай підсилився Данилом Карасем, повідомляє сайт клубу. Першоліговий Гірник-Спорт був останнім місцем роботи захисника, а свого часу він грав у молодіжці Динамо.

Зауважимо, на зимову паузу львів'яни пішли на 13 місці у турнірній таблиці УПЛ, закарпатці розташувались на дві сходинки вище.

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