Новачком "містян" став 30-річний воротар Олександр Ільющенков, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований до літа 2023-го.

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Останнім місцем роботи Ільющенкова був Рух, з яким він розірвав угоду восени 2020-го. У колекції голкіпера був і третій львівський клуб – Карпати. Крім цього, Ільющенков виступав за Металіст, Верес та грузинський Сіоні. У Львові він носитиме светр з номером 31.

Нагадаємо, основним голкіпером "містян" у першій половині сезону був молодий Орест Костик.

Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію