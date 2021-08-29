Поєдинок Минай – Шахтар розпочався невдало для Роберто Де Дзербі, адже його команда вже на 15-й хвилині залишилася в меншості. Марлон отримав дві жовті картки від Катерини Монзуль і змушений був піти з поля.

Шахтар у меншості розписав сенсаційну нічию з Минаєм – Динамо відірвалося на три очки

Ще в першому таймі Лассіна Траоре заробив пенальті, який сам і реалізував. Шахтар повів у рахунку, граючи вдесятьох, але не втримав перемогу. На 76-й хвилині Рустам Ахмедзаде ударом головою пробив Андрія Пятова та зрівняв рахунок. Вже в компенсований час Монзуль показала ще дві червоні картки – Кулієв отримав другу жовту за зрив атаки, а Додо пішов з'ясовувати стосунки, за що був нагороджений прямою червоною. Як наслідок, бразильські захисники не зіграють в наступному турі УПЛ проти СК Дніпро-1.

1:1 – "гірники" не змогли потішити своїх прихильників на день Донецька і день шахтаря. Динамо відірвалося від "помаранчево-чорних" вже на 3 очки.

Минай – Шахтар: відео голів і огляд матчу 29 08 2021