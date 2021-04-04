Спортивний директор Миная Михайло Кополовець повісив бутси на цвях. Він планує зосередитись на інших справах клубу.

37-річний футболіст вирішив завершити кар'єру футболіста, повідомив Богдан Тимовчак в ефірі ТК Футбол.

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За словами журналіста, таке рішення Кополовець ухвалив після відходу Василя Кобіна з посади головного тренера Миная. Михайло впевнений, що закарпатцям варто набирати залікові бали для збереження прописки в еліті, а тому він зосередиться на роботі спортивним директором.

У поточному сезоні Михайло Кополовець був у заявці Миная на Прем'єр-лігу, але відіграв лише 19 хвилин у програному поєдинку проти Динамо (0:3).

Нагадаємо, за свою кар'єру одіозний футболіст встиг пограти у Закарпатті, Говерлі, Карпатах, Белшині, Айнхайті та Минаї. Найбільше матчів у нього за львівський колектив – 160.

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